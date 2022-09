Gizelly Bicalho em Punta Cana - Reprodução Internet

Gizelly Bicalho em Punta CanaReprodução Internet

Publicado 26/09/2022 17:57

Rio - Gizelly Bicalho chegou a Punta Cana no último domingo (25) e já está aproveitando as paisagens incríveis do lugar. A ex-BBB compartilhou com seus seguidores nesta segunda-feira (26), cliques tirados ao final de uma trilha que fez junto com seus companheiros de viagem, como o influenciador John Drops. Nas fotos, a advogada aparece de biquini e exibe a boa forma que conquistou após a sua participação no reality.

Na legenda, Gizelly escreveu: "Holla punta cana!", para mostrar aos fãs o local que havia encontrado. Amigos, seguidores, e outros famosos comentaram na publicação exaltando o corpo da famosa. A colega de confinamento Marcela Mc Gowan disse: "Iti malia mamain", já a influenciadora Vitória Bellato comentou: "gostosa e linda". Internautas também suspiraram com a publicação e comentaram: "Que corpo é esse?", "Holla perfeição".