Maria Beltrão se diverte ao lado de Cauã Reymond - Reprodução de vídeo

Maria Beltrão se diverte ao lado de Cauã ReymondReprodução de vídeo

Publicado 26/09/2022 16:37

Rio - Maria Beltrão, de 51 anos, divertiu os fãs ao mostrar um encontro com Cauã Reymond, nesta segunda-feira, nos bastidores de uma ação institucional da TV Globo. A apresentadora do 'É de Casa' brincou com os internautas ao dizer que faria sua primeira novela na emissora e o galã seria seu par romântico. Na ocasião, ela ainda ganhou um beijinho 'técnico' do marido de Mariana Goldfarb.

fotogaleria

"Gente, eu não queria revelar, mas chegou a hora. Aguentei o quanto pude, mas vou fazer uma novela. Par romântico: Cauã Reymond", afirmou Maria no vídeo publicado no Twitter. Em seguida, ela mostrou o ator e ganhou um beijinho dele na bochecha. "É técnico?", perguntou ele. "É , beijo técnico", reforçou a apresentadora.

Após a brincadeira, a jornalista deu mais detalhes do encontro dos dois. "Claro que não, né gente? Vamos fazer uma ação institucional da Globo, mas poderia ser, por que vocês duvidaram?", quis saber. Na legenda da publicação, Maria escreveu: "Mais um dia duro de trabalho".

Veja: