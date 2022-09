Melaine mostra o rostinho da filha - Reprodução do Instagram

Publicado 26/09/2022 15:32 | Atualizado 26/09/2022 15:43

Rio - Fim do mistério! MC Loma mostrou o rostinho da filha, Melanie, no Instagram, nesta segunda-feira. A cantora compartilhou imagens do dia do parto da bebê, que aconteceu no dia 9 deste mês, na maternidade Christovão da Gama, em Santo André, São Paulo, e explodiu o fofurômetro.

"Dia que conheci o amor da minha vida, a minha melhor amiga, minha alma gêmea. Desde que você chegou, filha, meu mundo mudou para melhor. Você me tornou uma pessoa melhor, você é a minha melhor versão, te amo muito", escreveu Loma na legenda.

Através dos comentários, fãs e amigos da artista reagiram aos cliques. "Vou morder", comentou Rebecca. "Que Deus abençoe vocês sempre", comentou Virginia Fonseca. "Gente, que criança mais linda", opinou um internauta. "Que fofinha", derreteu-se outro. "Aí que delícia, muito linda", destacou um terceiro.







