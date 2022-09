Taís Araujo fala sobre a importância do voto feminino - Reprodução / Instagram

Publicado 26/09/2022 12:59 | Atualizado 26/09/2022 13:02

Rio - Taís Araujo, de 43 anos, usou as redes sociais, nesta segunda-feira, para falar sobre a importância do voto feminino para o bem-estar social. No Instagram, a atriz ainda afirmou que ao longo da semana fará uma série de vídeos a respeito das eleições de 2022.

"Oi, gente! Essa semana eu vou falar sobre a eleição, aproveitando que a eleição está aí, né?! Dia 2, domingo que vem", iniciou a artista em vídeo. "Nós, mulheres, nós somos a maioria. Na ponta do lápis, nós somos 52% da população brasileira e fazem-se menos de 100 anos que podemos votar. Então, nesse próximo dia 2, a gente tem uma grande missão, é uma missão coletiva: o primeiro turno dessas eleições", acrescentou Taís.

"A gente tem que mostrar na urna o país que a gente quer. O país que a gente quer não tem espaço para arma, violência, abandono, desrespeito. O país que a gente quer é baseado no amor e no respeito ao próximo, seja ele quem for", pontuou. "Então, no dia 2 de outubro, o nosso voto conta muito, mulher! Então, levanta e vai votar! É importante para nossa vida, é importante para o país que a gente deseja, para nossa continuidade, nossa qualidade de vida, nosso bem viver. Um beijo! É isso", incentivou a atriz.

Nos comentários do post, inúmeros seguidores elogiaram a postura de Taís. "Você é necessária, Taís!", escreveu uma. "Recado muito importante!", disse outra. "Precisamos aumentar a representatividade feminina no Congresso Nacional! Por mais mulheres deputadas e senadoras!", opinou uma usuária. "Vamos nos unir e fazer a diferença!", afirmou uma fã.

Veja o vídeo