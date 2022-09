Diego Hypolito posta foto nu e deixa fãs eufóricos - Reprodução / Instagram

Publicado 26/09/2022 12:12 | Atualizado 26/09/2022 12:17

Rio - Diego Hypolito, de 35 anos, usou as redes sociais, no último domingo, para compartilhar um clique ousado com os fãs. No Instagram, o atleta apareceu nu, com a genitália coberta por um emoji de pintinho saindo do ovo, e garantiu elogios dos seguidores.

"Postei e saí correndo!", escreveu Diego na legenda do post. Nos comentários, internautas aproveitaram para rebater. "Corre não! Posta mais!", disse um seguidor. "Sem desenho na frente, né? Se for para causar, que seja completo", disparou uma usuária. "Biscoiteiro!", brincou um fã clube.

Em julho deste ano, o ginasta, que havia se assumido homossexual aos 32 anos, foi fotografado em clima de romance com uma mulher loira, na Praia da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Na ocasião, Diego aproveitou para publicar uma foto em que segurava a loira nos braços, a parabenizou por seu aniversário e legendou em inglês: "Eu te amo!".

Ao ser questionada sobre o possível namoro dos dois, a mulher, que é dançarina e se chama Rafaela, i nformou que os dois são apenas "melhores amigos".

