Publicado 19/06/2022 18:26 | Atualizado 19/06/2022 18:58

Rio - Rafaela Mesquita, de 19 anos, foi flagrada aos beijos com o ex-ginasta Diego Hypolito na praia da Barra da Tijuca, na última sexta-feira. Em contato com o portal "UOL", ela negou que qualquer tipo de relacionamento amoroso com o medalhista olímpico.

"Nós somos melhores amigos. Somente isso", respondeu Rafaela ao ser questionada sobre sua relação com o ex-ginasta. Diego Hypolito, de 35 anos, utilizou suas redes sociais ontem para compartilhar uma foto com Rafaela e desejar um feliz aniversário. Ela completou 19 anos.



Considerado um dos maiores ginastas brasileiros da história, Diego Hypolito é único nascido no país a conquistar duas medalhas de ouro no Campeonato Mundial da modalidade, sendo bicampeão mundial do solo. Ele conquistou a medalha de prata na modalidade nos Jogos do Rio.