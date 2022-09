Grávida, Claudia Raia participa de evento de beleza em São Paulo

Rio - A atriz Claudia Raia, de 55 anos, surgiu poderosíssima em um evento de beleza em São Paulo, na noite deste domingo. Esperando seu terceiro filho, fruto do casamento com Jarbas Homem de Mello, Claudia caprichou no modelito: ela escolheu hot pants, que é uma peça intermediária entre o short e a calcinha; meia-calça preta e botas de salto fino.

O bebê que Claudia está esperando é o primeiro que a atriz terá com seu atual marido, Jarbas Homem de Mello. A artista já é mãe de Enzo, de 25 anos, e Sophia, de 19. Ambos são frutos de seu extinto casamento com o ator Edson Celulari, de 64.

Relatar erro