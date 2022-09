Tiago Abravanel beija o marido nos bastidores de show

Rio - O cantor Tiago Abravanel levou o "Baile do Abrava" para um evento de beleza, em São Paulo, na noite deste domingo. O artista contou com o apoio do marido, Fernando Poli. Apaixonados, os dois trocaram muitos beijos e carinhos nos bastidores do evento e circularam pelo local de mãos dadas.

Tiago Abravanel se casaram no dia 1º de setembro deste ano. Os dois oficializaram a união no civil e receberam amigos e familiares na cobertura onde moram. A festa de casamento está prevista para acontecer no dia 11 de outubro. O cantor e Fernando Poli estão juntos desde 2015 e se conheceram no Carnaval.

