Juliana Paes mostra 'pós-festa' nas redes sociais, durante viagem a Paris - Reprodução/Instagram

Juliana Paes mostra 'pós-festa' nas redes sociais, durante viagem a ParisReprodução/Instagram

Publicado 26/09/2022 22:34 | Atualizado 26/09/2022 22:37

Rio - Juliana Paes dividiu sua realidade com os fãs, nesta segunda-feira, ao voltar da noitada que curtiu com Sabrina Sato, Mari Gonzalez e outras famosas. Acompanhando de perto a Semana de Moda de Paris, na França, a atriz publicou um vídeo nos Stories do Instagram em que mostrou seu estado ao chegar da festa.

fotogaleria

"Tem o antes da festa e o pós-festa. Por que ninguém posta o pós-festa? Porque é assim que a gente chega", disse a artista, enquanto tirava os sapatos. Com o cabelo desarrumado, Juliana continuou: "O coque já está assim, a voz já está rouca... Tá explicado", completou a morena.

Mais cedo, Juliana Paes chamou a atenção dos fãs ao posar de topless na varanda de seu quarto de hotel, esbanjando sensualidade. "Quase pronta", escreveu ela na legenda da publicação das fotos tiradas contraluz. Sucesso em "Pantanal" como Maria Marruá, a atriz de 43 anos está hospedada no luxuoso Sofitel Paris Le Fauborg durante a Semana de Moda da cidade.