Felipe Neto diz que pediu perdão a Dilma Rousseff por apoiar impeachment em 2016 - Reprodução/Twitter

Publicado 26/09/2022 22:06 | Atualizado 26/09/2022 22:08

Rio - Felipe Neto usou as redes sociais, nesta segunda-feira, para compartilhar uma foto do encontro que teve com Dilma Rousseff (PT). Em postagem no Twitter, o youtuber revelou ter pedido desculpas à ex-presidente por apoiar o impeachment de 2016.

"Ontem pude olhar nos olhos da presidenta Dilma e pedir perdão. Perdão por ter propagado o antipetismo, o discurso golpista e o ódio à esquerda. O amor que ela me deu em retorno foi algo que nem consigo explicar a vocês. É esse amor que vai vencer dia 02", declarou o influenciador, que tem apoio declarado ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições que acontecem no próximo domingo, em primeiro turno.

Além de conversar com Dilma, Felipe Neto também esteve com Lula em evento no Rio de Janeiro, no último domingo. "É hora de vencer o ódio! É hora do amor superar tudo! Lula 13 no primeiro turno!", escreveu o famoso ao posar sorridente com o ex-presidente.

