Viih Tube espera o primeiro filho com Eliezer - Reprodução/Instagram

Publicado 26/09/2022 19:43

Rio - Viih Tube compartilhou com os seguidores nesta segunda-feira (26) mais um momento especial de sua gestação. Esperando o primeiro filho com Eliezer, a influenciadora mostrou a realização de um exame para monitorar o estado de saúde do bebê.

fotogaleria Em vídeo divulgado no Instagram, o casal mostrou a expectativa. "Hoje é o nosso ultrassom. A gente já viu o coraçãozinho, e o que a gente vê hoje, doutora? Ele, o neném", disse Viih Tube. "Vai ver ele? Como ele está? O pacotinho?", questionou Eliezer.

A médica que acompanha a gestação de Viih Tube explicou o que seria verificado no exame. "Batimento cardíaco e vai ver ele se mexendo, o esqueletinho e tudo mais."