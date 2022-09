Virgínia Fonseca e Zé Felipe - Reprodução/Instagram

Publicado 26/09/2022 18:43

Rio - Virgínia Fonseca usou as redes sociais, neste domingo, para compartilhar novas fotos do ensaio que fez com a família para registrar sua segunda gravidez. Dessa vez, a influenciadora aproveitou a postagem para se declarar para o marido, Zé Felipe. No texto, a famosa registrou o apoio ao cantor após uma polêmica sobre o suposto cancelamento de um show por falta de público.

"Hoje senti no meu coração a vontade de escrever sobre você, Josephino. Não é seu aniversário, mas você merece parabéns todos os dias. Pelo homem incrível que é, pelo paizão que se tornou, pelo artista que se transforma toda vez que sobe no palco, por ser essa fortaleza e simplesmente viver a vida do jeitinho que você quer, sem se importar com o que falam, com o que pensam, você é você e os incomodados que se retirem", declarou Virgínia, na legenda da publicação.

Em seguida, a youtuber acrescentou: "Mas acho difícil se retirarem, pois quem te conhece já se apaixona por você no primeiro momento, vira seu fã, é impossível não gostar de você Josephino. Que sorte a minha te ter ao meu lado todos os dias, poder ter duas princesas com você e torcer pra elas te puxarem. Josephino, seu brilho é surreal, sua autenticidade e seu carisma não existe no mundo, apenas em você e só quem tem o prazer em te conhecer pra entender o que eu estou falando!", afirmou a mãe de Maria Alice, de 1 ano.

Entenda a polêmica

A postagem de Virgínia veio após Zé Felipe se pronunciar em resposta a uma declaração polêmica de Tuka Carvalho no podcast “Vaca Cast”. Na última quinta-feira, o empresário explicou o motivo pelo qual o filho de Leonardo teria tido um show cancelado no Rio de Janeiro por falta de público. “É um público que quer realmente sair, ficar uma hora e meia tomando um gelo, vendo um show dele cantar, ou é um público que acha legal ver uma musiquinha, uma dancinha, vê ele e a Virgínia ali, der um like, escutar um hitzinho com os amigos? Às vezes, o digital não é exatamente compatível, você tem essa questão do influenciador, que faz, mas não enche um show", comentou ele.

No domingo, Zé Felipe usou os Stories para negar as declarações de Tuka e falou sobre sua agenda de shows: "Me mandaram aqui uma mentira e, se a gente não responde, essa mentira acaba virando verdade. Falaram que eu tive um show cancelado no Rio de Janeiro por falta de público. O único show que eu tive no Rio de Janeiro este ano foi no Garota VIP, do Safadão, e o resto foi tudo no interior. Aniversário de cidade, show aberto ao público, coisa assim", começou o artista.

Dono do hit "Bandido", o cantor disse que não faltam propostas para se apresentar: "Se quiser, faço 40 shows no mês", disparou. "Eu tenho minha prioridade, que é estar com minha mulher, estar com minha filha, filha nova nascendo. Tenho que dar essa assistência, estar junto, porque o tempo não volta", explicou ele.

Zé Felipe ainda aproveitou para esclarecer que a afirmação que gerou a polêmica não foi feita por seu empresário: "Muita gente posta muita coisa sem saber, falando que é empresário meu falando isso. Meu empresário não tem tempo nem de ver a mulher dele, quem dirá ir a podcast", completou.