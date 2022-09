Viola Davis é entrevistada por Adoro Cinema - Reprodução Internet

Viola Davis é entrevistada por Adoro CinemaReprodução Internet

Publicado 26/09/2022 16:35

Rio - Viola Davis esteve recentemente no Rio de Janeiro divulgando seu filme "A Mulher Rei", e chamou bastante atenção pelos encontros com artistas brasileiros. A atriz esteve na casa de Taís Araújo e Lázaro Ramos, quando encontrou diversos famosos e firmou sua amizade com a anfitriã. Em entrevista ao canal "Adoro Cinema", a estrela comentou sobre o encontro de almas que teve com Taís.

Divulgado no último domingo (25) no Tiktok do canal, o trecho da entrevista que Viola responde sobre a atriz, fala muito sobre a amizade que as duas construíram: "Eu trabalharia com ela em qualquer coisa. Ela esteve na minha casa, onde eu conversei com ela. Eu estive na casa dela na outra noite. Eu comi muita comida dela. Mas nós nunca trabalhamos juntas. Mais uma vez eu estou sempre procurando me conectar."

E continua, falando sobre a conexão que tenta ter: "É um encontro de almas, é um encontro de mentes negras. Pessoas que estão vivendo e lutando pela mesma coisa, mas não têm o tipo de canal para se conectar. Mas eu acho que com esse filme e com a forma que o mundo está mudando, acho que isso vai mudar"

Nos comentários do vídeo, fãs e internautas vibraram com a aproximação das duas: "Minha diva nacional é amiga da minha diva internacional. Isso não podia ser mais perfeito!", disse uma seguidora, enquanto outro comentou: "Gente, essa mulher é o poder. Taís é muito sortuda por ter uma amiga a sua altura como Viola! Amo demais as duas, nunca erram".