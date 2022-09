Claudia Raia recebe o carinho de Mariana Ximenes - Reprodução do Instagram

Publicado 26/09/2022 14:37

Rio - Claudia Raia compartilhou com os internautas, através do Instagram, nesta segunda-feira, alguns cliques de seu reencontro com Mariana Ximenes. A atriz de 55 anos, grávida de seu terceiro filho, recebeu o carinho da 'filha da ficção', que acariciou sua barriguinha. "Amor de irmãos! Te amo filhota, Mariana", escreveu a esposa de Jarbas Homem de Mello na legenda.

fotogaleria

Fãs e amigos das atrizes reagiram às imagens. "Lindas", comentou Marisa Orth. "Amo o laço de vocês", disse um internauta. "Mulheres maravilhosas", opinou outro.



A notícia da gravidez de Claudia Raia aos 55 anos causou o maior furor nas redes sociais, no dia 19 deste mês. Os famosos não esconderam a felicidade e vibraram com o anúncio feito pela atriz, que espera o primeiro filho com o marido, Jarbas Homem de Mello. Mariana foi uma delas. "Que emoção! Vou ganhar mais um irmãozinho. Muito amor para esse casal que amo tanto", postou a atriz.

Vale lembrar que Claudia Raia já é mãe de Enzo, de 25 anos, e Sophia, de 19 anos, frutos do casamento com Edson Celulari.