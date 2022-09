Ana Carolina fala sobre nova turnê em homenagem a Cássia Eller - Reprodução/TV Globo

Ana Carolina fala sobre nova turnê em homenagem a Cássia EllerReprodução/TV Globo

Publicado 26/09/2022 13:58 | Atualizado 26/09/2022 14:03

Rio - Ana Carolina resgantou uma história divertida com Cássia Eller, que morreu em 2001. Em entrevista ao "Fantástico" neste domingo (25), a cantora recordou que, na primeira vez em que se apresentou no Rio, ficou hospedada no apartamento de Cássia, que ofereceu porque as duas tinham uma amiga em comum. Naquela época, Ana já era grande fã da cantora.

fotogaleria

Mesmo hesitante, Ana Carolina acabou ficando na casa da artista por insistência da amiga. Ela conta que logo pela manhã foi surpreendida Cássia passando nua pela sala de estar.

"Deitada na sala, nós dormimos ali. De manhã, eu escuto uma buzina. Vem ela, pelada. Não tinha um anel. Foi na janela e fez uma galhofa do tipo: 'Tô indo, espera aí, to atrasada!'. Eu, ali, bicho grilo, você vê a situação. [...] Falei pra minha amiga: 'Não é melhor a gente ir embora?'. Mentira, não falei isso não, tô inventando", contou.

A cantora aproveitou para falar sobre a influência de Cássia Eller sobre seu trabalho, revelando que se sente sortuda por ter sido confundida com a artista no início de sua carreira musical. "Eu estava completamente influenciada pelo canto da Cássia. Não tem como não dizer que sou influenciada e serei influenciada durante minha vida toda por essa mulher, por essa cantora, por essa pessoa", afirmou.

Ana Carolina está percorrendo o país com a turnê "Ana canta Cássia - Estranho seria se eu não me apaixonasse por você". Nos shows, ela canta sucessos de Cássia Eller em homenagem ao grande legado que a artista deixou para a música popular brasieleira e aos 60 anos que a artista faria em 2022.