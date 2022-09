Leandro Hassum comemora seu aniversário de 49 anos - Reprodução Internet

Publicado 26/09/2022 19:58

Rio - Leandro Hassum completou seus 49 anos nesta segunda-feira (26) e dividiu o momento especial com seus seguidores. O humorista explicou na legenda do seu post que apesar de ter comemorado o aniversário no último dia 16, a data oficial aconteceu dez dias depois, já que estaria trabalhando. Na foto divulgada pelo ator, ele aparece cortando um bolo com uma placa de "Feliz aniversário" e algumas decorações ao fundo.

A legenda foi: "A comemoração foi dia 16 mas o dia é hoje? Sim!!! Acho que por isso estou com cara de confuso rsrsrs. Brincadeiras à parte…49 anos hoje!!! Queria estar com a família toda reunida? Claro!!! Mas estou com muitas famílias. Sempre!!! Meus amigos, meu público e…minha #belinha.

Dizem que passar o aniversário trabalhando trás sorte Devo ser muito sortudo. Sempre passo trabalhando. E por isso agradeço muito. E…é isso partiu meio século!!! Tô chegando. Obs: A música fala da vida de músicos. Mas somos todos artistas e no fundo é exatamente assim. Beijos e boa semana para todos que me querem bem. E para os que não me querem bem…boa semana também. Rsrsrsrs até rimou."

Nos comentários, o clima foi de festa e parabenização pela vida do comediante. A atriz Maisa comentou: "Parabéns gênio! Muitos anos de vida, saúde, felicidade, prosperidade e amor na sua vida! Sou sua fã", Cacau Protásio escreveu: "Feliz aniversário Lelê! Seja muito feliz, Deus abençoe muito você, comemore o seu dia lindamente" e entre muitos outros desejos de amigos, fãs e artistas, Viviane Araújo disse: "Parabéns Lelê! Felicidades hoje e sempre amigo"

A filha Pietra Hassum postou em seu Story um vídeo do pai cantarolando, e parabenizou dizendo: "Feliz aniversário pro cantor revelação que eu amo muito, te amo pai, você me da muito orgulho!".