Luísa Sonza adia turnê após ser acusada de racismo

Publicado 26/09/2022 19:10 | Atualizado 26/09/2022 19:11

Rio - Luísa Sonza usou os Stories do Instagram, nesta segunda-feira, para explicar seu sumiço das redes sociais após se pronunciar sobre a acusação de racismo que a advogada Isabel Macedo fez contra ela, em 2018. Em breve registro, a cantora de 24 anos afirmou estar focada no processo judicial e aproveitou para anunciar o adiamento de sua nova turnê.

“Estou sumida daqui, pois estou resolvendo todo o caso com a Isabel. Estou procurando a melhor forma para resolver isso da maneira mais correta, certa possível, de acordo com todos os meus ideais”, declarou a artista, que disse não ter permissão para conversar diretamente com a advogada sobre o caso. Além de comunicar seu afastamento da internet, a gaúcha garantiu que ainda fará um pedido de desculpas ao público quando o caso for resolvido.

Em seguida, Luísa avisou que a turnê "O Conto dos Dois Mundos" precisou ter sua estreia adiada para o dia 19 de novembro, em São Paulo. A dona do hit "Cachorrinhas" explicou que preferiu direcionar sua atenção para o processo e não conseguiu focar nos ensaios do projeto, que estava marcado para ter início no próximo sábado, dia 1º.

Relembre o caso

Luísa Sonza responde a um processo de racismo movido pela advogada Isabel Macedo de Jesus, em 2018. O assunto voltou a ser comentado nas redes sociais nos últimos dias porque uma audiência entre as partes foi marcada para esta quarta-feira (14). O julgamento acabou sendo adiado porque o link da sessão virtual vazou na web.

Isabel fez uma denúncia contra a cantora após um episódio que teria ocorrido em setembro de 2018, em Fernando de Noronha. A advogada comemorava seu aniversário na mesma pousada que Sonza estava hospedada. A vítima alega que, ao passar pela artista, ela a confundiu com uma funcionária do local, dando um tapa no braço de Isabel e pedindo para entregar a ela um copo com água.

Quando a advogada questionou o pedido, Luísa teria dito: "Você não trabalha aqui?". Em seguida, ao ser indagada do motivo de ter suposto que a advogada estaria servindo as pessoas da festa, a loira rebateu: "Não é isso que você está pensando".

A primeira vez que o processo veio à tona foi em 2020 e na época, a cantora se manifestou em seu perfil no Twitter. Ela negou as acusações e afirmou que a acusação era falsa. Na última terça-feira, Luísa voltou a se posicionar sobre o caso. A artista publicou um comunicado no Instagram e afirmou se manteve em silêncio sobre a situação para refletir, mas que está acompanhando a repercussão do caso nas redes sociais.

"Estou lidando com essa situação como uma oportunidade para tentar ser melhor, como sempre tentei fazer todas as vezes que alguma coisa aconteceu comigo, publicamente ou não", disse a loira. A cantora pediu uma audiência amigável com a autora para solucionar o caso. "Por isso, a minha decisão é solicitar uma audiência especial para resolver amigavelmente o processo, acatando o valor pedido pela autora".