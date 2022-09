Daniela Mercury e mais famosos prestigiam encerramento da campanha de Lula

Rio - Diversas celebridades marcaram presença nesta segunda-feira (26) ao evento de encerramento da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O candidato concorre ao cargo de presidente da república nas eleições que acontecem no próximo dia 2 de outubro.

A super live Brasil da Esperança aconteceu no Anhembi, em São Paulo, e contou com a participação de famosos que apoiam a candidatura do ex-presidente. Pabllo Vittar, Margareth Menezes, Paulo Vieira, Mônica Martelli, Pelu, Silva, Daniela Mercury, Andreia Horta, Danilo Mesquita e Ariadna Arantes estiveram no evento promovido pela coligação formada por 10 partidos em prol da volta de Lula ao posto de presidente do país.

