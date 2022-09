Flávia Viana e Marcelo Zangrandi - Reprodução/Instagram

Publicado 26/09/2022 17:34

Rio - Flávia Viana entregou detalhes de seu casamento com Marcelo Zangrandi durante entrevista para a revista Contigo. A ex-BBB e campeã de "A Fazenda - Nova Chance" abriu o coração sobre os dois abortos que sofreu antes do nascimento do filho Gabriel, de 2 anos, e como as perdas impactaram na relação de 5 anos com o apresentador.

"Somos muito amigos antes de qualquer coisa. Rimos muito juntos, apoiamos e torcemos pelos sonhos um do outro. Vivemos juntos duas perdas antes do Gabs, o que só nos fortaleceu. Hoje somos mais calmos na relação, fortes, o amor se transformou e encontrou um lugar bem especial na nossa relação. Nos amamos muito e ficamos emocionados ao ver a família linda que formamos, com base forte", contou.

A influenciadora ainda comentou a relação da filha Sabrina, fruto de outro relacionamento, com o irmão mais novo. "Sa sempre teve resistência em ter um irmão ou irmã, ela não queria desde pequenininha, mas pergunte a ela sobre o Gabriel a chegada dele mudou tudo", disse.