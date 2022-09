Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello falam sobre terceira gravidez da atriz, aos 55 anos - Reprodução/Instagram

Publicado 26/09/2022 20:52 | Atualizado 26/09/2022 20:52

Rio - Claudia Raia voltou a falar sobre sua terceira gravidez, nesta segunda-feira, em vídeo gravado ao lado do marido, Jarbas Homem de Mello. Aos 55 anos, a atriz relembrou os dias agitados que teve antes de descobrir a gestação, incluindo uma viagem à Itália que fez com os filhos, Enzo Celulari, de 25 anos, e Sophia Raia, de 19.

"Gente, eu tô com um bebê na barriga com 55 anos. Olha que coisa mais linda", disse a artista, em vídeo publicado no Instagram. "Quando você pensou nisso, Maria?", perguntou o esposo da atriz, que respondeu: "Nunca, gente! Uma benção, um milagre, uma coisa linda", declarou Claudia.

Com bom humor, a atriz ainda abriu o jogo sobre a surpresa com a novidade: "E o pior é que eu fiz um monte de estripulia, porque não tenho como saber que tô grávida, né, gente? Afinal de contas, estou na menopausa, dei uma saidinha da menopausa, mas eu não menstruo mais", explicou.

"Então, o que aconteceu? Subi ladeira, desci ladeira, viajei com os meu filhos, parecia uma doida. E o que eu tinha na barriga? Um bebê! E eu achei que eu tinha engordado um pouquinho, comido demais", brincou a famosa. "E, na verdade, já era esse bebezinho aqui, a gente tá muito feliz, a gente queria dividir esse momento único com vocês", finalizou Claudia Raia.

Confira: