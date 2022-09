Claudia Raia fala sobre sua gravidez aos 55 anos - Reprodução

Publicado 26/09/2022 07:56

Rio - A atriz Claudia Raia, de 55 anos, deu detalhes de sua gravidez ao "Fantástico", da TV Globo, neste domingo. A artista, que estava vestindo um blazer decorado com chupetas, contou à repórter Renata Ceribelli que conversava com o marido, Jarbas Homem de Mello, há pelo menos 10 anos sobre uma possível gestação. Até então, Jarbas ainda não era pai. Já Claudia tinha dois filhos: Enzo, de 25, e Sophia, de 19, frutos do extinto casamento com Edson Celulari.

A artista contou também que decidiu congelar seus óvulos aos 48 anos após ser aconselhada por sua guru, que afirmou que ela engravidaria uma terceira vez "por livre arbítrio". Ainda de acordo com a atriz, uma fertilização in vitro falhou e os embriões não se formaram. Só que três meses após os tratamentos hormonais para engravidar, ela voltou a ovular. Claudia Raia já estava há três anos na menopausa. "Ali, segui com a minha vida", disse a atriz, que não tinha esperanças de voltar a engravidar com os mesmos óvulos. "Eu achei o que a gente pensa: 'meu óvulo de 55 anos já não serve pra muita coisa'. Eu tinha desistido mesmo", completou.

Ao voltar de uma viagem, Claudia Raia retomou suas consultas com sua médica, que pediu uma bateria de exames. "Quando vieram os resultados, ela falou: 'Está tudo descontrolado, vou pedir um beta', que é o beta HCG, exame de gravidez. Falei: 'Ela está louca mesmo. Agora ela acha que estou grávida por causa daquele óvulo'", relembrou a atriz.

"Eu estava grávida. Quer dizer, eu fui descobrir que eu estava grávida quase na décima semana. Quase completando os três meses", completou.

Críticas

Claudia Raia também contou como está lidando com as críticas que surgiram por ela ter engravidado novamente aos 55 anos. "Eu só respondo: 'por favor, tenham mais empatia! Mulher falando mal de mulher não fica bem!'. Deixa as pessoas terem filho na hora que elas querem ter, deixa elas engravidarem quando elas pretendem engravidar", disse a atriz.

"Eu acho que, primeiro, talvez as que estejam incomodadas é porque eu tiro elas dessa zona de conforto. Vamos caminhar pra frente! Viver dá trabalho! Eu fiz um caminho de uma vida saudável. É sobre fazer este caminho para você colher bônus nessa vida madura", continuou.

Ela ainda falou sobre o preconceito com mulheres maduras. "Tem sempre um julgamento para essa mulher. Pra mulher de um modo geral, mas pra essa mulher de mais de 50, mais ainda. Não pode usar cabelo comprido, não pode usar saia curta, não pode mostrar braço. Quem falou? Onde está escrito que a mulher de 50 não pode fazer? Pode fazer tudo! Então a gente tem que viver e fazer planos sim, porque fazer planos é estar vivo, é estar jovem", disse.

A atriz também contou que sua mãe também estava na menopausa e a teve aos 45 anos. A família de Claudia ainda está "neutra" quanto ao sexo do bebê, mas "felicíssima" com a notícia. "A gente ama bebê. É uma onda de amor linda de morrer. Aos que não estão gostando, que pena, porque vocês podiam estar curtindo isso comigo".

Jarbas Homem de Mello também comentou a gravidez: "Apesar do pânico que se instaura imediatamente, vem uma força muito grande junto. Eu sou capaz de qualquer coisa agora".