Jean Paulo Campos é alvo de ataque racistaReprodução do Instagram

Publicado 26/09/2022 15:16 | Atualizado 26/09/2022 15:17

Rio - Jean Paulo Campos, de 19 anos, conhecido por interpretar Cirilo de 'Carrossel', usou o Instagram, nesta segunda-feira, para expor o ataque racista que recebeu em sua rede social. Um internauta respondeu uma publicação do ator e enviou vários emojis de macaco para ele. "Para começar o dia", escreveu o jovem ao mostrar um print da situação.

Em recente entrevista ao Dia, Jean Paulo comemorou sua contratação pela Globo. O artista se prepara para o lançamento da série "Musa Música" no Globoplay e também deve estrear na TV Globo na próxima novela das 19h. "Eu não posso falar muito mas, realmente, estou realizando diversos sonhos ao mesmo tempo. Tenho a série no Globoplay que tá vindo, um trabalho muito bonito, acho que o pessoal vai gostar", declarou ator.

Com novos projetos pela frente, o jovem não se incomoda com o fato de ainda ser reconhecido por sua atuação na novela infantil. "É um trabalho que tenho um carinho imenso e muito orgulho também. O pessoal reconhece e é um papel que marcou a infância de muita gente. Os outros papéis estão vindo, o pessoal vai me conhecendo assim e é uma coisa mais natural de ser pensada", afirmou ele, que atuou em 'Carrossel' e 'Carinha de Anjo', do SBT.