Bella Campos fala sobre dia em que conheceu MC Cabelinho - Reprodução / Instagram

Bella Campos fala sobre dia em que conheceu MC CabelinhoReprodução / Instagram

Publicado 25/09/2022 21:02

Rio - Bella Campos, a Muda da novela "Pantanal", usou as redes sociais, neste domingo, para interagir com os seguidores, e aproveitou para falar do dia em que conheceu MC Cabelinho. No Instagram, a atriz disse que os dois trabalharão juntos e também, sanou as dúvidas dos fãs sobre outros assuntos.

fotogaleria

"Como conheceu o MC Cabelinho?", quis saber uma seguidora na caixinha de perguntas. "Ô, 'little hair', o que eu faço, cara? Só dá você nesta caixinha hoje, impressionante. Acho que, se eu não responder isso, vai ter gente batendo na minha porta", iniciou Bella, bem-humorada. "A gente se conheceu na preparação. A gente vai trabalhar junto", acrescentou, sem dar mais detalhes.

Em seu perfil, Cabelinho compartilhou o vídeo da atriz e escreveu: "Agora ela é minha", seguido de emojis de risada e coração.

Durante a interação, Bella ainda revelou aos fãs sobre como tem lidado com as fofocas envolvendo seu nome. "Eu entendi que as pessoas vão falar da minha vida eu fazendo ou não fazendo as coisas. Então, não deixo de viver. Eu só tenho um domingo de folga, como já falei. Não vou deixar de viver meu domingo de folga contando que as pessoas vão falar. Então, é isso. Falem", disse.

Por fim, a atriz desabafou sobre o clima de nostalgia nos bastidores de "Pantanal". "Vou sentir muita saudade. Já estou com muita saudade. Já saiu matéria 'Bella Campos chora todo dia de saudade'. É um ciclo lindo que está finalizando e eu só tenho a agradecer. Muita felicidade", concluiu.