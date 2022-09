Simaria faz aparição surpresa em último show da dupla Simone e Simaria, e emociona Simone - Reprodução/Instagram

Publicado 25/09/2022 14:17

Rio - Simone Mendes recebeu uma surpresa na noite deste sábado (24) ao cumprir a agenda de shows da dupla Simone & Simaria, no palco do Estância Alto da Serra, em São Paulo.

Simaria Mendes fez uma aparição surpresa no último show da ex-dupla feito pela irmã. Simone e Simaria acabaram com parceria musical em agosto, depois de conflitos entre as duas.



Nas redes sociais, os fãs que ficaram eufóricos por causa do reencontro. "Muito lindo que, mesmo sem a dupla, elas continuam com o amor de irmãs", comentou uma seguidora. "Eu gostava demais delas, mas nunca fui fã de fã-clube e tô aqui chorando. Imagino a galera que acompanhava as duas ferrenhamente", se emocionou outra. "São irmãs, brigam mas depois fazem as pazes", disse uma terceira.