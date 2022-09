Rihanna confirma retorno para os palcos com apresentação no Super Bowl 2023 - Reprodução / Instagram

Publicado 25/09/2022 17:19 | Atualizado 25/09/2022 17:20

Rio - Para alegria dos fãs, a cantora Rihanna usou as redes sociais, neste domingo, para anunciar sua apresentação no Super Bowl, o maior evento esportivo dos Estados Unidos. A confirmação ocorreu via Instagram, através de uma foto em que a cantora segura uma bola de futebol americano. O evento ocorrerá no dia 12 de fevereiro de 2023, em Los Angeles.

O anúncio oficial ocorreu poucos minutos após o site norte-americano "TMZ" divulgar que a artista estaria em negociação com a NFL (National Football League) e a Roc Nation, para ser a atração principal do evento esportivo. Após a confirmação, a cantora, que está há sete anos sem lançar um novo disco, levou os fãs a loucura.

"Ela voltou! Saiu a notícia que o mundo não acreditou! É real! A Rihanna está viva!", comemorou um internauta. "Sete anos de muita luta e finalmente o nosso momento chegou! A Rihanna voltou!", celebrou outra. "Anos esperando por ela e a Rihanna 'mete' logo um Super Bowl! Eu sou cardíaca!", brincou outro.

