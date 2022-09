Celebridades

Giulia Be sobre filme 'Depois do Universo': 'Me doei por inteira'

Trailer do longa-metragem, que estreia em 27 de outubro, foi divulgado durante o 'Tudum: Um Evento Mundial para Fãs' neste sábado

Publicado 24/09/2022 18:00 | Atualizado há 18 horas