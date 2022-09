Orlando Morais passa por implante capilar - Reprodução / Instagram

Orlando Morais passa por implante capilarReprodução / Instagram

Publicado 25/09/2022 19:42

Rio - Orlando Morais, de 60 anos, usou as redes sociais, neste domingo, para contar aos seguidores que realizou um implante capilar. No Instagram, o músico, que é casado com a atriz Glória Pires, admitiu estar bastante satisfeito com a técnica e garantiu elogios dos seguidores.

"Fiquei careca para colocar alguns cabelinhos na frente e nas entradas… Estou feliz demais!", escreveu ele na legenda de sua própria foto. Nos comentários da publicação, a filha Antonia Morais e a enteada, Cleo Pires, aproveitaram para enaltecer o artista. "Meu tudo!", escreveu sua primogênita. "Lindão demais! Vai ficar tudo!", enalteceu a cantora.

Além da família, fãs também enviaram mensagens de carinho ao artista. "Parabéns, Orlando! Cuide-se! Sempre torcendo por você!", afirmou um internauta. "É lindo até careca!", elogiou outra. "Isso mesmo, Orlando! Faça o melhor para se sentir bem!", incentivou um seguidor.

