Thelma Assis diverte seguidores ao mostrar momento inusitado com sua cachorra, Charllote - Reprodução / Instagram

Publicado 25/09/2022 18:40

Rio - A médica e campeã do "BBB 20", Thelma Assis, divertiu os seguidores ao compartilhar registros de um momento inusitado com sua cachorrinha, Charllote. No Instagram, a ex-BBB publicou um vídeo em que o animal aparece roubando uma de suas laces e logo depois, foge para fora de casa.

"Charllote, eu vou te matar! [risos]. Me dá meu cabelo, me dá meu cabelo, Charllote! [risos]. Devolve o cabelo, Charlotte, devolve o cabelo!", gritou Thelma ao correr atrás da cadela, que se deslocou até o quintal da residência e aproveitou para se esconder perto das plantas.

"Só mais um dia sendo mãe da Charllote. Ela não tem limites. Ela achou o pedaço do cabelo que eu usei para fazer o penteado no dia da Viola [Davis]", explicou a médica, fazendo referência ao dia de seu encontro com a atriz norte-americana.