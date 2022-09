Adam Devine e a esposa, Chloe Bridges - Reprodução / Instagram

Publicado 25/09/2022 17:51 | Atualizado 25/09/2022 20:05

Rio - O comediante e ator Adam Devine fez uma postagem no Instagram que rendeu risadas aos seus seguidores. Em uma foto ao lado da esposa, Chloe Bridges, o artista disse que não quer ser confundido com o cantor Adam Levine, vocalista do Maroon 5, que recentemente confessou ter traído a esposa Behati Prinsloo com a modelo Sumner Stroh.

"Só quero postar isso e dizer que minha esposa Chloe Bridges e eu estamos ótimos e fortes. Eu não sou Adam Levine. Ele é um cara diferente e um cantor pior. No entanto, estamos nomeando nosso futuro bebê Sumner", brincou o ator na legenda da foto.



O intérprete de 'Sunday Morning' confessou na última semana que "cruzou uma linha" e flertou com outras mulheres mesmo estando casado desde 2014. A partir disso, o cantor tem sido alvo de críticas e brincadeiras na internet, depois de três mulheres, entre elas sua ex-instrutora de ioga, falarem que receberam mensagens comprometedoras do cantor.



Entretanto, a revelação mais contundente foi da modelo de 21 anos Sumner Stroh, que afirmou ter tido um envolvimento de mais de um ano com Adam. O vocalista do Maroon 5 espera o terceiro filho com a esposa Behati Prinsloo.