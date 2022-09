Isabella Scherer critica decisão de Eliezer em não morar com Viih Tube após anúncio da gravidez - Reprodução/Instagram

Publicado 25/09/2022 13:18

Rio - Isabella Scherer, que recentemente deu à luz a gêmeos, não concordou com a decisão de Eliezer de não morar com Viih Tube após anúncio que os dois terão um filho. Em entrevista ao Gshow, o ex-BBB afirmou que dividir um lar não está nos planos.

"Ela passa uns dias aqui em casa, eu passo uns dias na casa dela. O importante é sempre estarmos juntos. Eu quero participar de tudo, quero estar presente em todos os momentos. Mas morar junto, ainda não. Não vou me mudar pra casa dela, nem ela pra minha", declarou ele. O comentário foi rebatido pela vencedora do "MasterChef 2021".

"Participar de tudo, passar perrengue na madrugada não", escreveu Isabella no Twitter, em concordância com muitos outros internautas. Por sua vez, Eli respondeu as várias alfinetadas que recebeu, garantindo que se a situação fosse outra as pessoas também criticariam. "A internet está cada vez mais doente", disse.