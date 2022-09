Tadeu Schmidt se emociona com homenagem de esposa no ’Domingão’ - Reprodução / TV Globo

Rio - Tadeu Schmidt, convidado do quadro “Acredite Quem Quiser”, no Domingão com Huck deste domingo (25), o apresentador do “Big Brother Brasil” recebeu uma mensagem da esposa, Ana Cristina Schmidt.

Ao tentar adivinhar quem trabalhava com carros de mensagens, Tadeu foi surpreendido com a homenagem.

"Já foram muitos nomes e apelidos nesses 24 anos. Quantos momentos maravilhosos vivemos e aproveitamos cada um deles. Outros nem tanto. Mas sempre unidos, sempre juntinhos", escreveu Ana Cristina, em bilhete lido por uma participante.

"Eu não preciso perguntar se você é meu. Eu sei. Meu tudo. Pra sempre. Te amo. Sua 'tuda'. Ana Christina", completou.

