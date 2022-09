Camilla de Lucas - Reprodução/TV Globo

Publicado 25/09/2022 10:21 | Atualizado 25/09/2022 11:40

Rio - Camilla de Lucas fez um forte relato sobre uma situação que passou na última semana. Em sua participação no "Altas Horas" deste sábado (24), a influenciadora contou como sofreu racismo em um voo voltando dos EUA.

"Após arrumar minhas coisas, após entrar na classe executiva de um voo, uma pessoa da segurança, do meu lado, perguntou qual era o meu lugar. Eu olhei para trás, vi as fileiras e, nossa, só questionaram a minha passagem. Não deve ser isso", começou ela. "Dentro do voo, tinha outra brasileira, que me reconheceu e perguntou se estava tudo bem. Quando ela falou que só tinham me questionado, me deu estalo, eu travei, muitas vezes falam que a gente vai revidar. Racismo não tá dessa forma, é de olhar e achar que não podia estar na executiva. As pessoas ao redor viram, porque eu fiquei sem graça aquela hora", relatou ela.

"E quando a menina falou pra mim, fiquei nervosa, constrangida, envergonhada. O segurança achou que eu tivesse na econômica e me infiltrado aqui. Sofri racismo, mas fiquei envergonhada. Ela tá achando que não poderia comprar uma passagem como aquela", continuou.

A ex-BBB reforçou que compartilhou o caso nas redes sociais e que muitas pessoas ficaram chateadas. Ela afirmou que recebeu muito apoio, mas que também teve seu constrangimento invalidado por muitas pessoas.



"Não vou deixar barato, vou entrar com processo. A companhia aérea me procurou, mas não vou baixar cabeça, a gente baixa muito a cabeça. Sempre falei que se acontecer comigo, vou revidar, tem sentimento de querer partir pra cima, mas nessas situações de constrangimento, a gente trava. E quem passou por isso: não deixem impune. Se pronunciem, falem e não invalidem a situação de outra pessoa", concluiu Camilla.