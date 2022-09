Bárbara Evans mostra detalhes do batizado da filha, Ayla - Reprodução / Instagram

Publicado 24/09/2022 20:25

Rio - Bárbara Evans usou as redes sociais, neste sábado, para expor detalhes do batizado de sua primogênita, Ayla, fruto do relacionamento com Gustavo Theodoro. No Instagram, a influenciadora fez registros do momento e mostrou o look escolhido para celebração.

"Pronta para o batizado da minha 'bebezuca'! Olha que vestido maravilhoso, perfeito! E os cabelos? Está lindo! Toda 'menininha'! Vamos batizar a 'bebezuca'!", disse Bárbara via stories, mostrando detalhes de seu vestido bege e o penteado que havia feito.

"Olha só como está linda a capela! Olha que lindo que está! Batizado da nossa 'godinha'! Está tudo tão lindo! Perfeito, né?", acrescentou a influencer ao filmar o local do evento repleto de flores. "Aqui vai ter cantoria e dj. Aqui estão todas mesas, essa perfeição toda!", finalizou.