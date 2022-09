Juju Salimeni recebe homenagem de namorado por aniversário de 36 anos - Reprodução / Instagram

Publicado 24/09/2022 17:14 | Atualizado 24/09/2022 17:15

Rio - Juju Salimeni completa 36 anos neste sábado e recebeu uma homenagem do namorado, Diogo Basaglia, pela data especial. No Instagram, o empresário fez uma declaração de amor para apresentadora e afirmou que a data do aniversário da amada é a mesma da ocasião em que se conheceram.

"Vinte e quatro de setembro. Minha princesa, primeiro quero te parabenizar por essa data, por ser quem você é, por ser essa mulher incrível. só quem te conhece sabe o tanto de qualidades que você tem, que se eu fosse citar uma por uma não caberia aqui. Gostaria muito que todos conhecessem a Juliana, e não apenas a Juju. Tenho muito orgulho de você, sou o cara mais sortudo do mundo por ter você ao meu lado", iniciou Diogo na legenda de uma foto em que os dois aparecem juntos.

"E por pura obra do destino, essa data também foi o dia em que nos conhecemos. Sem dúvidas a data mais importante para mim. A data que mudou completamente nossas vidas, planos e futuro. Desde o primeiro momento que a vi sabia que você seria a mulher da minha vida. Há quem diga que não acredita em amor à primeira vista – e eu também não acreditava, até te conhecer", acrescentou.

"Tínhamos certeza desde o primeiro momento que não iríamos nos desgrudar, não é mesmo? E não nos desgrudamos. E tenho certeza que será pra sempre assim. Você é tudo para mim! Sou louco por você e digo isso todos os dias – e nunca vou me cansar de dizer. Não vejo a hora de construirmos a nossa família. Parabéns meu amor, pelo seu aniversário, e parabéns para nós, pelo nosso primeiro ano juntos. Te amo daqui até a eternidade", finalizou o empresário.

Nos comentários do post, Juju não poupou palavras para se declarar ao amado. "Meu amor… Você foi minha surpresa de aniversário no ano passado e virou meu presente da vida. Nossa história estava sendo escrita desde que nascemos, porque todos os caminhos nos trouxeram até aqui e foram traçados por Deus e os orixás, exatamente para que a gente se encontrasse. Tudo fez sentido depois que você chegou. Eu agradeço a Deus todos os dias por ter nos abençoado tanto com esse amor tão puro e verdadeiro. Tenho pressa de viver tudo com você! Obrigada por tanto, te amo pra sempre", afirmou a apresentadora.

