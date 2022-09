Juliano Cazarré e Leticia Cazarré - Reprodução/Instagram

Publicado 24/09/2022 10:11

Rio - Sucesso como Alcides em "Pantanal", Juliano Cazarré está completando 42 anos neste sábado (24), e as homenagens já começaram. Leticia Cazarré, com quem o ator é casado desde 2011, foi a primeira a publicar uma declaração.

"Se tem algo que preciso agradecer todos os dias, de manhã ao acordar e à noite antes de dormir, é pelo dom da sua vida Juliano Cazarré . Em segundo lugar, agradeço por Deus ter te apresentado na minha vida e por você ter me escolhido para ser sua mulher e mãe dos seus filhos. Até meu último respiro, eu sei que vou te amar. Qualquer outra coisa que eu disser, será pouco para o tamanho que você tem nesse mundo. Deus te abençoe! Te faça feliz e santo! E que Ele me permita envelhecer junto com você, ver todos os nossos filhos crescerem e se tornarem pessoas grandes, como você. Feliz aniversário, amor", escreveu ela, junto com uma série de fotos de Cazarré.