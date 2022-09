Leticia Cazarré e a filha, Maria Guilhermina - Reprodução/Instagram

Publicado 21/09/2022 20:22 | Atualizado 21/09/2022 20:23

Rio - Leticia Cazarré celebrou os 3 meses comemorou os três meses de sua filha, Maria Guilhermina. A mulher do ator Juliano Cazarré compartilhou no Instagram, nesta quarta-feira (21), uma homenagem a caçula. A menina nasceu com uma cardiopatia rara, a anamolia de Ebstein, e já passou por diversas cirurgias desde o primeiro dia de vida.

"Três meses da nossa pequena gigante! Maria Guilhermina de Guadalupe, nós te amamos tanto! Um dia, você vai entender o quanto transformou as nossas vidas e os corações de muitas e muitas pessoas. Parabéns!", escreveu Leticia, ao compartilhando pequenas lembranças personalizadas.

Nos comentários, o ator que dá vida a Alcides, em "Pantanal", se emocionou. "Tudo eu choro. Que saudades. Venham logo, meus amores." Leticia e Juliano são pais ainda de Vicente, de 12, Inácio, de 9, Gaspar, de 3, e Maria Madalena, de 1.