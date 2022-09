Demi Lovato - Reprodução/instagram

Publicado 21/09/2022 18:09 | Atualizado 21/09/2022 20:53

Rio - Com recente chega à casa dos 30, Demi Lovato revela que não achava que chegaria a essa idade, que completou em agostou. Em entrevista à "Spin Magazine", divulgada nesta quarta-feira (21), a cantora, que neste mês se apresentou no Palco Mundo do Rock in Rio 2022, afirmou que o motivo de sua incredulidade foi a depressão e a luta contra as drogas que travou ao longo dos últimos anos, mas que agora deseja formar uma família.



"Isso é algo que eu achava impossível de fazer. Mesmo em momentos de sobriedade, minha depressão era tão forte que eu achava que não chegaria aqui hoje. Mas aqui estou. Estou em um novo capítulo da minha vida e não sei o que meus 30 anos reservam para mim, mas espero que um dia uma família", declarou ela.



Demi avalia que, ao longo de sua carreira, o ideal a se fazer é manter sua vida pessoal privada. "Às vezes eu tenho uma boca grande. À medida em que envelheço, estou tentando aprender a ser mais privada. Minha boca vai ficar grudada porque estou cansada de falar de mim mesma. E tenho certeza que as pessoas estão cansadas de me ouvir falar de mim mesma. Não foi uma jornada perfeita. Tem sido tão difícil chegar onde estou hoje com as mudanças que fiz. Estou honrando todas as minhas emoções, não apenas as positivas", concluiu.