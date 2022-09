Sasha na Semana de Moda de Milão - Reprodução Internet

Publicado 21/09/2022 17:10 | Atualizado 21/09/2022 20:44

Rio - Sasha Meneghel é a embaixadora oficial da marca FENDI no Brasil. Por isso, a influenciadora foi assistir a Semana de Moda de Milão, representando a marca. Nesta quarta-feira (21), a filha de Xuxa postou fotos do look escolhido para o evento, o que não esperava era que a mãe repostasse seus cliques com legendas babando pela filha.

Nas fotos, Xuxa escreveu: "Orgulho da minha vida @sashameneghel" e "Babando", sempre acompanhando vários emojis de coração. A filha foi uma das primeiras a comentar, agradecendo a mãe com: "Te amo, te amo muito! saudades", logo depois outros famosos amigos da família engajaram no amor da mãe e também encheram os comentários.

João Figueiredo, marido de Sasha, comentou: "tão linda" e "Que orgulho!"; já Anderson Baumgartner da Way Models deixou seu recado para a top: "Como não babar nessa deusa Xu?". Outras amigas da artista comentaram, Sabrina Sato disse: "Linda demais", já Ivete Sangalo escreveu: "Meu amor" e além de muitas outras mensagens de fãs, Deborah Secco comentou: "Deusa!!!!!!"