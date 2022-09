Viviane Araújo leva Joaquim ao pediatra - Reprodução Internet

Publicado 21/09/2022 19:22

Rio - Viviane Araújo exibiu nesta quarta-feira (21) em suas redes sociais, mais uma visita do filho ao pediatra. Em vídeo, a atriz mostra Joaquim sendo pesado e comemora que o recém nascido ganhou peso. Ao som do choro baixinho do filho, a eterna Rainha de Bateria brinca que ele "Só mama".

No último dia 16, Vivi compartilhou uma imagem cheia de amor enquanto amamentava Joaquim. Dedicando o post à esse tema, a triz escreveu na legenda: "Amamentação! É lindo, prazeroso, é mágico, é divino, porém, o começo não é tão fácil assim. Requer muita entrega, doação e paciência!". Junto com a chuva de comentários positivos de familiares, fãs e amigos, outras celebridades deixaram seu recado. Cacau Protásio escreveu: "Amor de titia!", e Milton Cunha comentou: "Ahhhh que lindo! Saúde e paz pra vocês"