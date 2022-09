Sandra Annemberg e Ernesto Paglia - Reprodução/Instagram

Publicado 21/09/2022 16:22

Rio - Sandra Annemberg usou o Instagram nesta quarta-feira (21) para comemorar o vigésimo sexto aniversário de casamento com Ernesto Paglia. A comandante do "Globo Repórter" compartilhou a foto de uma mesa com porta-retratos do marido e a família. A apresentadora de 54 anos e o jornalista de 63 anos são pais de Elisa, de 19 anos.