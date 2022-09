Viih Tube divulga vídeo do momento que descobriu gravidez - Reprodução Internet

Publicado 21/09/2022 20:17 | Atualizado 21/09/2022 20:48

Rio - Viih Tube, 22 anos, anunciou sua gravidez na última terça-feira (20), e desde então suas redes sociais foram transbordadas com informações sobre o bebê. Nesta quarta-feira (21), a influenciadora compartilhou em seu canal do Youtube e em seu Instagram o vídeo do momento em que descobriu a gestação.

Na publicação do Instagram, Viih juntou uma série de pequenos vídeos mostrando não só a sua reação, como também a do seu pai, e do seu namorado, Eliezer, pai da criança. A atriz também divulgou o momento que viu o bebê na ultrassom pela primeira vez, confirmando a gravidez. Para legendar o compilado de momentos emocionantes, ela escreveu: "Alguns momentos que já vivemos juntos meu pacotinho, @baby.elitube".

Amigos, familiares, fãs e outras celebridades comentaram deixando muito amor para a futura família. A influencer Bruna Vieira disse: "Chorei aqui aff"; Flávia Charallo, também influenciadora digital, comentou: "Aí meu coração", e a cantora Gabi Martins escreveu: "Aiiiiii titia já ama!!" O pai de Viih Tube, Fabiano Moraes, comentou emocionado: "Chorei de novo aqui, te amo".