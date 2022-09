Rafa Kalimann e José Loreto - Reprodução Instagram

Publicado 24/09/2022 08:40 | Atualizado 24/09/2022 08:55

Rio - Rafa Kalimann aproveitou a sexta-feira (23) para colocar um pouco de romance na timeline. A ex-BBB abriu no Instagram um álbum com registros do relacionamento com José Loreto, admitindo que a declaração é cafona, sim, mas é boa.

"Carrossel de fotos com o boy é um cafoninha bom que merece ser vivido", avisou Rafa. "Nossa energia. Boa de viver", completou. Nos comentários, o Tadeu de "Pantanal" respondeu: "Delícia de ser o que é..."

Rafa e Loreto assumiram o namoro em agosto e, desde então, têm sido vistos juntos em vários eventos e compatilhado um pouco do romance nas redes sociais. O ator tem uma filha de 4 anos, Bella, com a ex-mulher, a atriz Débora Nascimento. A apresentadora já foi casada com o sertanejo Rodolffo.