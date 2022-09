Paulo Vilhena participa do ’The Noite’, com Danilo Gentili - Lourival Ribeiro/SBT

Publicado 24/09/2022 12:31

Rio - Paulo Vilhena sente falta do tempo que atuava na série "Sandy & Junior". Ex-namorado da protagonista, o ator contou, em entrevista ao "The Noite", no SBT, que ainda mantém contato com integrantes do elenco.

“Não é uma relação diária de se encontrar., mas a gente se fala, se cuida, se ama. Foi um momento muito importante na trajetória de todo mundo. Já tivemos a ideia de fazer um revival do programa. A gente tem essa ideia há muito tempo, mas não de fazer só um encontro, e sim criar uma trama de como estariam os personagens hoje. Muito mais legal. Só que tem aquele contrato assinado. Os direitos são deles”, afirmou ele.

Paulo relembrou ainda do carinho dos fãs e um presente inusitado que ganhou. “Era bem diferente do que é hoje em dia. Era bem histérico mesmo. A possibilidade de você trombar com um artista, principalmente em Campinas, que a gente gravava lá, era muito remota. Uma fã mandou um vestido de noiva. Fiquei na dúvida se era para eu ser a noiva ou para levar para que ela vestisse. Tentei experimentar, não coube, falei ‘deixa quieto’. Acho que a comunicação, naquele tempo, era mais utópica, tinha mais a fantasia, hoje é tudo mais imediato”, explicou.