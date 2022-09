Sabrina Sato - Reprodução/Instagram

Publicado 24/09/2022 10:36

Rio - Sabrina Sato relembrou um pouco de sua trajetória até receber seu programa próprio na GNT. Ela passou pelo "BBB 3", integrou o balé do "Faustão" e foi repórter do "Pânico" por anos. Em entrevista à "Quem", ela conta que o programa, extinto em 2012, foi onde aprendeu a lidar com imprensa e fãs em eventos.



"Sei como é o trabalho de todo mundo, a espera e a expectativa para a chegada de cada celebridade. Na época do Pânico, eu cobria [eventos] junto com a imprensa, então eu sei como é, conheço os dois lados. A gente tem que tratar todo mundo com muito carinho. Procuro tratar as pessoas como gostaria de ser tratada", afirma ela.



Uma das primeiras a introduzir alta costura em suas produções, Sabrina também falou sobre a importância da moda. "Pra mim, moda é arte, é a forma que eu tenho para me expressar, mostrar o que eu acredito e gosto. É o que faz minha vida ter mais colorido, mais força. É claro que para mim é muito importante que as pessoas também se encontrem através da moda, então fico muito feliz", declara.