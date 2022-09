Paulo Ricardo completou 60 anos nesta sexta-feira - Gshow / Bella Pinheiro

Publicado 23/09/2022 22:21

Rio - Paulo Ricardo colocou o "olhar 43" para jogo em seu primeiro ensaio nu, sendo fotografado pela esposa, a fotógrafa Bella Pinheiro. Completando 60 anos nesta sexta-feira, o cantor abriu o jogo sobre a experiência de posar sem roupas para a mulher. Sem tabus, o artista foi sincero ao comentar a sessão de fotos sensuais que realizou para celebrar a nova idade.

"Foi uma delícia, lúdico, sexy e engraçado ao mesmo tempo, com nossos gatos se misturando ao cenário e ao figurino, uma bagunça gostosa! Desde a pandemia, estamos comprando equipamentos fotográficos e musicais, tripés, microfones, fundo infinito... Então, montamos um estúdio em casa, o que me deixou muito à vontade", contou ele, em entrevista ao 'Gshow'. "Sem contar que a fotógrafa é minha mulher, então foi literalmente um prazer!", completou.

Nas redes sociais, Bella celebrou o aniversário do marido e a oportunidade de trabalhar com o esposo: "Com ele, tudo fica fácil e inspirador. Comemorando os 60 anos (é isso mesmo, rs) do meu amor em grande estilo e com muito amor sempre", disse a fotógrafa, em postagem no Instagram. "Te amo muito, amor da minha vida", respondeu o ex-vocalista da banda RPM.

Conhecido como a "voz" do "Big Brother Brasil", Paulo Ricardo refletiu sobre a chegada dos 60 anos seguindo na ativa: "É uma sensação de urgência, de que ainda há tanto a fazer, até por conta dos projetos adiados pela pandemia. Mas, ao mesmo tempo, sinto uma serenidade, uma noção de perspectiva e foco, de saber priorizar, de curtir cada momento tanto da vida pessoal quanto profissional. Realmente, a maturidade faz toda diferença", declarou o artista, que é tido como um dos grandes nomes do rock nacional.

