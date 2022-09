Isabella Scherer critica decisão de Eliezer em não morar com Viih Tube após anúncio da gravidez - Reprodução/Instagram

Isabella Scherer critica decisão de Eliezer em não morar com Viih Tube após anúncio da gravidezReprodução/Instagram

Publicado 26/09/2022 09:51 | Atualizado 26/09/2022 09:55

Rio - Eliezer, de 32 anos, não gostou nada de ser criticado Isabella Scherer e mandou um recado para atriz através de suas redes sociais. Após dizer em entrevista recente ao "Gshow" que não pretende morar com Viih Tube, com quem terá um bebê, por enquanto, o ex-BBB explicou que foi mal interpretado pela filha do nadador Xuxa e por alguns internautas. Na ocasião, a "vencedora do Masterchef" detonou o designer. "'Participar de tudo', mas passar perrengue na madrugada, não", comentou ela, que recentemente deu luz a Mel e Bento.

fotogaleria

"Se fosse: 'Eli vai morar na casa da Viih', os comentários seriam: 'Ah lá! Ele sendo bancado por ela'. Como a notícia é que ainda não vamos morar juntos, os comentários são: 'O filho é da mãe', 'sabia que ia cair fora', 'ela vai criar o filho sozinha'. Meu Deus. A internet tá cada vez mais doente", rebateu Eliezer.

Se fosse: Eli vai morar na casa da Viih, os comentários seriam: a lá! Ele sendo bancado por ela

Aí a notícia é: “morar juntos ainda não”, os comentários: “o filho é da mãe” “sabia que ia cair fora” “ela vai criar o filho sozinha”

MEU DEUS! A internet tá cada vez mais doente — Eliezer (@eliezer) September 25, 2022

Em seguida, ele compartilhou o trecho de sua entrevista. "A matéria fala sobre o nosso PRESENTE e não daqui há 9 meses. Somos muito claro quando usamos “por enquanto” na resposta. Mas é aquilo neh, por aqui xingar é muito mais legal e dá mais like e engajamento", lamentou.

A matéria fala sobre o nosso PRESENTE e não daqui há 9 meses. Somos muito claro quando usamos “por enquanto” na resposta. Mas é aquilo neh, por aqui xingar é muito mais legal e dá mais like e engajamento — Eliezer (@eliezer) September 25, 2022

Eliezer ainda fez um pedido para Isa Scherer: "Antes de compartilhar qualquer post e dar uma opinião você poderia ler a entrevista completa ao invés de uma aspas, porque você como pessoa pública com certeza sabe o que esses @ fazem por likes e comentários".

Oi Isabella, primeiramente parabéns pelos gêmeos, são lindos! Agora, antes de compartilhar qualquer post e dar uma opinião vc poderia ler a entrevista completa ao invés de uma aspas pq você como pessoa pública com certeza sabe o que esses @ fazem por likes e comentários. — Eliezer (@eliezer) September 25, 2022

Viih Tube defende Eliezer

Grávida, Viih Tube usou suas redes sociais para defender o namorado sobre as críticas que ele tem recebido. "Eu vi o quanto ele ficou chateado com algumas pessoas falando mentiras ou, de uma forma totalmente errada, frases que ele e eu falamos. Gente, ele nunca descartou a possibilidade de morarmos juntos como tem sites e pessoas falando", afirmou.



"Por agora, neste momento, enquanto o bebê ainda está na barriga, nosso namoro continua o mesmo. Eu na minha casa, ele na dele, eu ficando lá, ele ficando aqui. Sempre juntos, mas ninguém vai mudar pra casa do outro ainda", explica Viih, e completa: "Quando o bebê vier, é óbvio que vamos morar juntos, que ele vai estar comigo aqui em todos os momentos. Isso é claro! Ele vem todos os dias aqui, a gente junto, imagina quando vier o bebê então?".