Em show, Diogo Nogueira se diverte ao lado de seu boneco de OlindaReprodução / Instagram

Publicado 26/09/2022 08:59 | Atualizado 26/09/2022 09:08

Rio - Diogo Nogueira usou as redes sociais, no último domingo, para mostrar registros de uma experiência inusitada vivenciada em uma apresentação no estado de Pernambuco. O sambista compartilhou um vídeo em que canta e dança ao lado de seu boneco de Olinda e garantiu elogios dos fãs no Instagram.

fotogaleria

"Dançar com meu próprio boneco de Olinda é para zerar a vida!", afirmou o cantor na legenda da publicação. "Pernambuco, vocês são demais! Obrigado pela homenagem, @bonecosgigantesemirinsdeolinda", agradeceu.

Os internautas se divertiram com o momento. "O zíper do boneco está aberto (risos). Parabéns, você merece todo carinho!", escreveu um seguidor, bem-humorado. "Tirou onda!", opinou outra pessoa. "Que show maravilhoso! Eu sabia que você era incrível, mas agora tenho certeza. Parabéns, sua fã cada vez mais!", elogiou uma internauta. "Venceu muito, que arraso!", disse uma usuária.

