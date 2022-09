Jesuíta Barbosa exibe anel na mão esquerda ao deixar praia no Rio

Rio - Jesuíta Barbosa aproveitou a tarde de domingo para curtir uma praia. O ator esteve nas areias da Zona Sul do Rio acompanhado por alguns amigos. Ao deixar o local, o ator foi fotografado usando um anel no dedo anelar da mão esquerda. No entanto, não dá pra saber se a joia tem algum significado ou se é mesmo um anel de compromisso.

Jesuíta Barbosa tem sido visto com frequência na companhia de seu affair, Cícero Ibeiro. Os dois já curtiram a praia juntos várias vezes e foram fotografados em momentos de carinho. O ator nunca se pronunciou sobre o relacionamento com o rapaz, que é do Rio Grande do Sul e se mudou para o Rio em 2020 para fazer mestrado. Cícero é formado em artes.

