Após briga, Andressa Urach posa ao lado de filho e noraReprodução / Instagram

Publicado 26/09/2022 11:13

Rio - Andressa Urach usou as redes sociais, no último domingo, para publicar uma foto ao lado de seu filho mais velho, Arthur, e da nora, Brenda Medeiros. O trio, que esteve em uma briga pública durante quatro meses, decidiu superar as desavenças.

"O amor sempre vence. Obrigada, Jesus, por ouvir as orações de um mãe aqui", iniciou Andressa na legenda da imagem em que aparece lanchando com os jovens. "Meus filhos são a minha vida! Eu te abençoo Arthur e Brenda", acrescentou.

Recentemente, a modelo se juntou ao rapaz para um vídeo em seu canal no YouTube, a fim de detalhar a reaproximação dos dois. "Hoje tivemos um dia muito bom. Foram os quatro meses mais difíceis da minha vida, longe do meu filho. Meu filho é a minha vida. Olha que coisa mais linda, essa perfeição, cada pedacinho... estou muito feliz", disse ela, dando beijos no rosto de Arthur.

No registro, Andressa ainda elogiou a nora. "Brenda é um amor, nunca me deu problema nenhum e sempre foi muito boazinha", afirmou ela, que também é mãe de Leon, de 7 meses, fruto do casamento com Thiago Lopes.