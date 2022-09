Filha caçula de Juliano Cazarré passa por nova cirurgia - Reprodução / Instagram

Publicado 27/09/2022 10:44

Rio - Maria Guilhermina, filha caçula do ator Juliano Cazarré e da bióloga Letícia Cazarré, enfrentará uma nova cirurgia, nesta terça-feira, aos 3 meses de vida. No Instagram, a esposa do artista ficou responsável por dar a notícia aos seguidores e pediu orações para o bebê, que nasceu com anomalia de Ebstein, uma doença rara no coração.

"Queridos amigos, hoje nossa pequena Maria Guilhermina vai passar pela cirurgia que nós tanto esperávamos, a cirurgia do cone, pelas mãos do Dr. José Pedro e do Dr. Rodrigo Freire", iniciou Letícia. "Desde o início, quando recebemos o diagnóstico de Anomalia de Ebstein, pedimos ao Beato Álvaro del Portillo, sucessor de São Josemaria, que intercedesse pelo milagre da cura total no coração da Maria Guilhermina", acrescentou ela que, assim como Juliano, é bastante religiosa.

"Ela nasceu numa terça-feira de manhã e, se Deus quiser, será curada nesta terça-feira de manhã. Três meses se passaram desde que ela chegou ao mundo e passou pela primeira cirurgia. Três vezes nos despedimos dela a caminho do centro cirúrgico. Assim como três são as pessoas da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo", refletiu. "É hora de rezar e pedir, pedir muito! Juntem-se a nós nas orações a Dom Álvaro para que Deus nos conceda o milagre da cura total desse coração valente que Maria Guilhermina carrega no peito", pediu a bióloga.

Juliano e Letícia são casados desde 2011 e juntos, também são pais de Vicente, de 12 anos, Inácio, de 9, e Gaspar, de 3.